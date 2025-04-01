Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп дал понять, что Украина потребовала членство в НАТО в обмен на подписание "жёсткой" сделки о недрах.

Об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами в Белом доме.

"Я вижу, что он (Зеленский - Ред.) пытался изменить условия сделки о редкоземельных металлах. Мы уже подготовили эту сделку. Все сделано. А теперь я слышал от журналистов, что он готов на сделку ради членства в НАТО или чего-то подобного. Это никогда не обсуждалось, во-первых.

Во-вторых, это уже давно говорил Путин, что Украина не должна вступать в НАТО. Именно из-за этого война и началась", - сказал президент США.

Напомним, что позавчера Трамп пригрозил Зеленскому "большими проблемами" в случае отказа от подписания сделки.

Зачем президент США предложил Зеленскому такую жесткую сделку и каковы будут последствия, мы писали в отдельном материале.

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