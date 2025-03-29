Проект сделки с США о недрах выглядит так, будто Украина проиграла войну Соединенным Штатам и вынуждена платить репарации.

Об этом газете The Washington Post анонимно заявил высокопоставленный украинский чиновник.

"Выглядит как будто Украина вела войну с США, проиграла, была захвачена и теперь вынуждена выплачивать пожизненные репарации", - сказал чиновник.

Он также заявил, что проект документа вызывает обеспокоенность, так как он переквалифицирует "прошлые гранты США теперь как займы" и, в целом, сформулирован как "способ для Украины возместить США средства".

Новый документ не содержит никаких гарантий безопасности и рассматривает всю поддержку США Украине во время войны до сих пор как долг, который должен быть погашен с процентами из доходов от сделки. Он также дает США "право первой оферты" на все инвестиции, связанные с энергетикой и минералами, фактически позволяя США контролировать, пишет издание.

Ранее The Wall Street Journal писал, что Украина "почти наверняка" не сможет принять новые условия президента США Дональда Трампа по ресурсной сделке.