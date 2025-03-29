Украина "почти наверняка" не сможет принять новые условия президента США Дональда Трампа по ресурсной сделке.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

"Несоответствие ожиданий грозит подготовить США и Украину к новому раунду конфликта", - предполагает издание.

WSJ подтверждает, что предложенный американцами новый вариант договора крайне жесткий в отношении Киева. И "направлен на выполнение требования Трампа вернуть миллиарды военной и финансовой помощи от Украины".

Фонд, куда потекут доходы от украинских ресурсов и инфраструктурных проектов, будет зарегистрирован в штате Делавэр под названием "Инвестиционный фонд реконструкции Соединенных Штатов и Украины" (то есть уже из названия следует, что "реконструироваться" будут в первую очередь США - Ред.).

Причем касаться он будет и существующих проектов.

"Если документ будет подписан, у Украины будет 45 дней, чтобы составить список ресурсных проектов, уже лицензированных украинскими властями", - пишет издание.

Внештатный советник главы Офиса президента Андрея Ермака Тимофей Милованов заявил газете, что украинский парламент "никогда не примет" такое соглашение. При этом американские эксперты ждут, что на власти Украины будет оказано давление.

"Существует план оказать сильное давление на украинцев, чтобы заставить их подчиниться тому, чего хочет от них команда Трампа", - заявила Рэйчел Риццо, старший научный сотрудник "Атлантического совета".

Последствия принятия или отказа Украины от новой ресурсной сделки Трампа мы анализировали в отдельном материале.