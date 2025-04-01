Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует связаться "в какой-то момент" с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Он назвал его "умным парнем", с которым у него "хорошие отношения".

Об этом сообщает Bloomberg.

Он заявил, что КНДР является "крупной ядерной державой" и США поддерживают с ней контакт. А на вопрос о личной встрече с лидером Северной Кореи допустил, что "что-то предпримет в какой-то момент".

"Есть коммуникация - я думаю, что это очень важно", - сказал Трамп журналистам в понедельник, не называя временных рамок.

Напомним, Трамп стал первым президентом США, который провел переговоры с северокорейским лидером, когда встретился с Кимом в Сингапуре в 2018 году.

Издание напоминает, что во время своего первого срока Трамп объявил о приостановке или сокращении некоторых крупных военных учений США и Южной Кореи после начала личных переговоров с Кимом.

"Хотя эти обсуждения в конечном итоге провалились, Трамп продемонстрировал готовность возобновить переговоры во время своего второго срока", - пишет Bloomberg.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что и дальше будет поддерживать Россию в войне против Украины.