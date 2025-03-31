Трамп планирует посетить Саудовскую Аравию в середине мая - Axios
Президент США Дональд Трамп планирует посетить Саудовскую Аравию в середине мая.
Об этом сообщает Axios со ссылкой на официальных лиц Соединенных Штатов.
По данным издания, поездка может быть связана с остановкой огня в Украине.
Как выяснилось, обсуждение поездки, которая станет первым зарубежным визитом Трампа на втором сроке, состоялось также в кулуарах переговоров об Украине в Саудовской Аравии.
При этом источники утверждают, что саудовцы хотят, чтобы визит состоялся после достижения прекращения огня между Россией и Украиной.
Раннее Саудовскую Аравию называли в качестве наиболее вероятного место встречи президента РФ Владимира Путина и Трампа.
Напомним, спикер Кремля Дмитрий Песков не исключил встречу президентов России и США в Саудовской Аравии, но отметил, что конкретики по поводу ее проведения пока нет.
В то время как спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф заявил о планировании обсуждения полного прекращения огня между Украиной и РФ. По его словам, перемирие в Украине может наступить уже через две недели после его начала.