Президент США Дональд Трамп планирует посетить Саудовскую Аравию в середине мая.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на официальных лиц Соединенных Штатов.

По данным издания, поездка может быть связана с остановкой огня в Украине.

Как выяснилось, обсуждение поездки, которая станет первым зарубежным визитом Трампа на втором сроке, состоялось также в кулуарах переговоров об Украине в Саудовской Аравии.

При этом источники утверждают, что саудовцы хотят, чтобы визит состоялся после достижения прекращения огня между Россией и Украиной.

Раннее Саудовскую Аравию называли в качестве наиболее вероятного место встречи президента РФ Владимира Путина и Трампа.

Напомним, спикер Кремля Дмитрий Песков не исключил встречу президентов России и США в Саудовской Аравии, но отметил, что конкретики по поводу ее проведения пока нет.

В то время как спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф заявил о планировании обсуждения полного прекращения огня между Украиной и РФ. По его словам, перемирие в Украине может наступить уже через две недели после его начала.