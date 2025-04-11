После встречи с представителем Владимира Путина Кириллом Дмитриевым в Вашингтоне на прошлой неделе спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф сказал Дональду Трампу, что самым быстрым путем к мирному соглашению является признание российского статуса четырех украинских областей: Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

"Менее чем через 48 часов после ужина с переговорщиком, посланным президентом России Владимиром Путиным в Вашингтон на прошлой неделе, Стив Уиткофф, специальный посланник США, сел с президентом Дональдом Трампом в Белом доме и передал четкое послание. По словам Уиткоффа, самым быстрым способом добиться прекращения огня в Украине является поддержка стратегии, которая дала бы России право собственности на четыре восточноукраинских региона", - пишет Reuters.

Также агентство пишет, что на той же встрече с Трампом генерал спецпредставитель президента в Украине Кит Келлог выступил против идеи Уиткоффа, заявив, что Украина хотя и готова вести переговоры о некоторых условиях, касающихся спорных земель, никогда не согласится в одностороннем порядке передать России полное право собственности на эти территории.

Встреча завершилась без принятия Трампом решения о новой стратегии США.

В то же время источники Reuters отмечают, что противоречия в подходах к условиям завершения войны между Келлогом и Уиткоффом все более усиливаются.

Напомним, сегодня Уиткофф прилетел на встречу с Путиным в Санкт-Петербурге.

Ранее мы приводили заявления Дмитриева по итогам его встреч в Вашингтоне.