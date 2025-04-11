Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф без анонса прилетел в Москву, чтобы сегодня встретиться с Владимиром Путиным.

Об этом пишет Axios со ссылкой на источник и данные FlightRadar.

Это будет третья встреча Уиткоффа и Путина.

Axios пишет, что Трамп был "разочарован" отсутствием прогресса в переговорах по Украине. Источник заявил изданию, что президент США усилит санкции против РФ, если до конца апреля перемирие не будет достигнуто.

Самолет Уиткоффа, предположительно, приземлился в Санкт-Петербурге, сообщают российские СМИ со ссылкой на Flightradar.

Напомним, представитель Госдепартамента Тэмми Брюс заявил, что США не хотят, чтобы украинское урегулирование растянулось на полгода или год.

Ранее госсекретарь Марко Рубио сообщил, что в течение нескольких недель будет ясно, насколько серьезно настроена Россия.

Война в Украине идет 1143-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 11 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.