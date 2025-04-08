Действия, подобные удару РФ по Кривому Рогу 4 апреля, могут поставить под угрозу мирные переговоры Киева и Москвы.

Об этом заявила и.о. постоянного представителя США при ООН Дороти Ши в ходе заседания Совбеза ООН по Украине, созванном в связи с ударом РФ по Кривому Рогу.

Американский дипломат подчеркнула, что американские власти привержены своей роли посредника, но не будут "долго проявлять терпение", если переговоры будут намеренно затягиваться.

"Мы призываем стороны проявить сдержанность и продемонстрировать приверженность миру. В частности, мы призываем РФ помнить о том, что удары, подобные удару по Кривому Рогу, а также убийство военнопленных могут поставить под угрозу усилия по мирному урегулированию и предстоящие переговоры", – заявила дипломат.

Американский представитель подчеркнула, что удары, нанесенные 4 апреля, "в очередной раз подчеркивают необходимость положить конец разрушительной войне".

"Мы не будем долго проявлять терпение в ходе затянутых переговоров, и мы не потерпим нарушения обязательств", – добавила она.

Накануне российский удар по Кривому Рогу прокомментировал Дональд Трамп, президент Соединённых Штатов.

"Я не в восторге от того, что происходит с бомбардировками, потому что они сейчас бомбят как сумасшедшие. Они бомбят – я не знаю, что там происходит. Это не самая лучшая ситуация", – сказал президент США.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский снова раскритиковал посла США в связи с ударом по Кривому Рогу.