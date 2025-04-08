Украина уже выработала свою позицию по соглашению с Соединенными Штатами Америки о редкоземельных металлах и формирует группу, которая поедет на переговоры в Вашингтон.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига в комментарии украинским изданиям.

"С украинской стороны будет финализирован состав переговорной группы, которая в ближайшее время отбудет в Вашингтон для предметного обсуждения предложенного американской стороной текста соглашения. Мы выработали уже свою позицию, также свое видение относительно текста будущего соглашения", - сказал Сибига.

Он подчеркнул, что будущее соглашение должно быть взаимовыгодным, отвечать интересам обеих сторон, а также не должно противоречить курсу Украины на евроинтеграцию.

Ранее США передали украинским властям свою версию соглашения, которую в Украине назвали "угрозой суверенитету".

После этого министр финансов США Бессант заявил, что сделку о недрах со стороны Украины срывают "те, кто сидят на потоках".

Зачем Трамп предложил Зеленскому жесткую сделку о недрах и каковы будут последствия, мы разбирали в отдельном материале.