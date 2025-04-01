Петр Порошенко назвал сделку по недрам "угрозой суверенитету" и призывает президента Владимира Зеленского срочно встретиться с главами парламентских фракций, чтобы ее обсудить.

Он заявляет, что "5-6 хваленых менеджеров Офиса Президента, замкнувших на себя все процессы, явно не справляются со сверхсерьезными вызовами".

Бывший президент напоминает, что Зеленский сам предложил президенту США Дональду Трампу идею со сделкой по недрам, но "из-за откровенно непрофессиональных подходов Украина упустила возможность зафиксировать параметры этого соглашения в рамках политического меморандума, на что соглашались партнеры", а текущее предложение американцев может быть "угрозой государственному суверенитету и европейской интеграции".

Он заявляет, что в Украине началась "антиамериканская истерия", которая "точно не является конструктивным путем наработки дипломатических решений", поскольку Украина зависит от помощи Штатов.

Порошенко считает, что Штатам можно предложить участие в газотранспортной системе Украины, чтобы продолжить транзитировать газ в Европу после войны.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский хочет отказаться от сделки о недрах.

Напомним, газета The Washington Post писала, что проект сделки с США о недрах выглядит так, будто Украина проиграла войну и вынуждена платить репарации США.