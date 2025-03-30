Новое ресурсное соглашение с США - это рабочая версия документа, отражающая позицию американской стороны. Об этом сообщила вице-премьер Украины Юлия Свириденко во время выступления парламенте.

По ее словам, Украина сейчас формирует свою позицию.

"Это рабочая версия, по сути отражающая мнение американских советников. Мы выскажем свою позицию. Любые публичные дискуссии по этому соглашению наносят только вред и нам мешают нести конструктивную дискуссию с американскими партнерами. Как только будет достигнут консенсус, мы выйдем обязательно с публичной позицией", - заявила Свириденко.

Также она подчеркнула, что в случае необходимости, с Верховной Радой состоятся специальные консультации о соглашении о полезных ископаемых.

Подробнее о ситуации вокруг сделки о недрах мы писали в отдельном материале.

Напомним, накануне высокопоставленный украинский чиновник анонимно заявил газете The Washington Post, что проект сделки с США о недрах выглядит так, будто Украина проиграла войну Соединенным Штатам и вынуждена платить репарации.