Украина будет добиваться от США дополнительных инвестиций в рамках сделки о недрах.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По данным агентства, в пятницу украинские официальные лица вышли на видеосвязь со своими американскими коллегами, чтобы "получить разъяснения" по новому договору ресурсной сделки.

В ходе этого диалога представители Украины выразили обеспокоенность пунктом, согласно которому в качестве вклада США в совместный договорной фонд Вашингтон рассматривает помощь, ранее уже оказанную Киеву, а не новые финансовые вложения.

Что ответили на это американцы, не указывается. При этом они "не стали возражать" по поводу опасения украинцев, что американская версия сделки вступает в противоречие с целями по вступлению Украины в Евросоюз.

"По словам источника, это говорит о том, что Вашингтон может быть открыт для обсуждения изменений", – отмечается в статье.

При этом, по сведениям издания, "предстоит ещё много работы, прежде чем Киев отправит свои окончательные предложения по поправкам".

Напомним, в Washington Post писали, что Банковой не понравился новый вариант договора с США о недрах.

Ранее "Страна" разбиралась, зачем глава США Дональд Трамп предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому жёсткую сделку, сравнимую с репарациями.