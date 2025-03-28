Американский миллиардер, глава Департамента эффективности правительства (DOGE) Илон Маск убеждён, что мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию российско-украинского конфликта будет успешно воплощён в действительность.

Об этом Маск заявил в интервью телеканалу Fox News.

"Думаю, будет мирное соглашение. Мы должны сочувствовать тысячам людей, которые каждый день гибнут в окопах без изменений на фронте. Границы остаются неизменными. Два года тысячи людей гибнут зря. Ради чего?! Меня выводят из себя те, кто ставит видимость добра выше реальности. Те, кто говорит о невозможности уступок России, не имея решения в отношении гибели тысяч. Они хотят, чтобы это длилось вечно. Я презираю таких людей, и хочу открыто об этом сказать. Их позёрство оставляет детей без родителей. Родители теряют сыновей. Ради чего? Ничего. План президента (США - Ред.) – единственное, что сработает", – сказал соратник Трампа.

Напомним, Илон Маск обвинил Европу в стремлении к "вечной войне" на территории Украины.

Ранее глава DOGE оценил готовность Зеленского работать под руководством Трампа ради мира.