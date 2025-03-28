США больше не будут бесплатно оказывать помощь Украине. Американский власти утверждают это официально.

Об этом во время брифинга на Банковой заявил Владимир Зеленский.

"Бесплатно эта команда (Дональда Трампа - Ред.) нам ничего делать не будет", - сказал он.

Он еще раз повторил, что долгов за ранее оказанную американцами помощь признавать не будет, однако добавил, что вопрос об оплате новых возможных пакетов военной помощи от США может быть рассмотрен.

В своем вечернем обращении он анонсировал в апреле новое заседание в формате "Рамштайн", который теперь будут возглавлять Германия и Великобритания.

Еще Зеленский рассказал, что договорился с некоторыми европейскими партнерами о расширении доступа Украины к разведданным.

"Мы также договорились с партнерами некоторых стран - не буду уточнять сейчас - о расширении (это инициатива именно европейская) доступа Украины к разведданным, доступа к соответствующим технологиям и спутникам, имеющим наши европейские коллеги", - сообщил он.

Ранее сегодня на упомянутом брифинге он уже говорил, что не признает военную помощь США долгом.

Напомним, в новом варианте соглашения о недрах США требуют вернуть помощь с процентами.