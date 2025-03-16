Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, зачем сегодня назначил нового главу Генштаба ВСУ Андрея Гнатова.

Об этом Зеленский сообщил в своем традиционном вечернем обращении.

"Его задачи – больше боевого опыта, опыта наших бригад в планировании операций, оборонительных и наступательных, а также более активное развитие корпусной системы. Все, чему наши бригады научила война, должно внедряться на сто процентов уже на уровне планирования", - заявил президент Украины.

Напомним, Зеленский уволил с должности главу Генерального штаба Вооруженных сил Украины Анатолия Баргилевича, который становится главным инспектором Министерства обороны.

Тем временем депутат Марьяна Безуглая раскритиковала смену руководства Генштаба ВСУ. Она заявила, что новый глава ГШУ Андрей Гнатов "значительно современнее большинства, но неуверенно себя показал командующим восточным фронтом "Хортица" и имеет выраженные признаки приспособленца, избегал любых ситуаций, которые нуждались в отстаивании позиции".

Война в Украине идет 1117-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 16 марта 2025 года в обновляемом онлайне.

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