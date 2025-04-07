На этой неделе в США поедет украинская делегация для обсуждения сделки о недрах.

Эту информацию подтвердила министр экономики Украины Юлия Свириденко в интервью AP.

"То, что мы сейчас имеем, - это документ, отражающий позицию юридической команды Минфина США. Это не окончательный вариант, это не общая позиция", - заявила она.

По её словам, в состав украинской делегации войдут представители министерств экономики, иностранных дел, юстиции и финансов.

По сведениям народного депутата Ярослава Железняка, это будет "техническая группа", задача которой - не переговоры, а согласование конкретных деталей.

Между тем министр финансов США Скотт Бессант в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что сделку о недрах Украины срывают "те, кто сидят на потоках".

"Потому что мы бы контролировали движение денег (по условиям соглашения - Ред.). Думаю, в этом и была "ошибка в системе". Надеюсь, это был баг, а не "фича", и его уже устранили. Мы ждём украинскую техническую делегацию в начале следующей недели, и я надеюсь, что сделка будет подписана, и мы вернёмся к сценарию обоюдного выигрыша", - сказал Бессант.

Этот выигрыш, по мнению министра, состоит в том, что "деньги идут и американцам, и украинцам".

"Это не было китайским хищническим контрактом, где ты отдаёшь шахты или порт в обмен на кредит, который всё равно не сможешь выплатить. Это было настоящее экономическое партнёрство. Украина вносила активы, мы - кредиты через зарубежные банки и американские ноу-хау. Мы не зарабатывали, пока они не зарабатывали", - добавил он.

По словам министра, заключение сделки - важный этап для переговоров президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным.

"Трамп хотел подписать эту сделку с Украиной, а потом прийти с ней к российскому руководству, чтобы показать: США поддерживают Украину, но в экономическом, прагматичном ключе (то есть не в военном - Ред.). И тогда у россиян появился бы стимул сесть за стол переговоров. Сейчас эта последовательность сбилась, но я думаю, мы сможем это починить", - сказал Бессант.

Он также намекнул, что в случае отсутствии сделки США могут провести аудит помощи Украине. Вопрос Карлсона "куда ушли все миллиарды?" Бессант назвал "тяжелым". но добавил, что "если эта сделка сработает - все те потраченные деньги покажутся мелочью".

Кроме того, министр рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский обещал подписать сделку по минералам еще на Мюнхенской конференции, но нарушил обещание. А вместо этого начал "умолять" США принять его в Белом доме для подписания документа.

"Но он не подписал (в Мюнхене - Ред.). Потом было множество переговоров. На следующей неделе они буквально умоляли о визите в Белый дом. Я сказал - пусть подпишет перед тем, как приедет. Он прибыл в Овальный кабинет... и всё развалил. Хотя это должно было быть самым простым делом на свете", - сообщил Бессант.

Напомним, на днях глава американского Минфина говорил, что украинская делегация в ближайшее время прибудет в США для обсуждения сделки о недрах.

Мы разбирались в отдельном материале, зачем Трамп предложил Зеленскому жесткую сделку по недрам и каковы будут последствия.