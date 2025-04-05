Президент Украины Владимир Зеленский потребовал провести расследование скандальной утечки информации о содержании американского проекта "сделки по недрам".

Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на источники в украинском правительстве.

Как выяснилось, расследование последовало за публикацией деталей проекта соглашения 26 марта депутатом от партии "Голос" Ярославом Железняком, который заявил, что получил копию.

Издание также получило документ и опубликовала его содержание на следующий день.

Во время брифинга 28 марта Зеленский заявил FT, что считает "странной" утечку американского документа.

"Интересно, кто передает эту информацию", - сказал он.

Теперь, по версии издания, Зеленский поручил расследовать утечку последнего предложения США, пропустив чиновников Кабмина через полиграф. Украинские чиновники уверяют, что были застигнуты врасплох масштабами последних требований США и считают политически несостоятельными некоторые части предложения Вашингтона по извлечению прибыли из инфраструктуры их страны.

На этой неделе американский президент Дональд Трамп обвинил украинского президента в "попытке отказаться" от сделки, отметив, что Зеленский столкнется с "большими проблемами", если не подпишет ее в ближайшее время.

Украинские чиновники заявили, что проверка на детекторе лжи была проведена среди сотрудников нескольких министерств, но отказались предоставить более подробную информацию или уточнить, сколько человек было допрошено. Офис президента Украины отказался от комментариев.

Напомним, информация о содержании предложенного американцами проекта соглашения о недрах вызвало большой скандал. В Украине заявляли о кабальности его условий и сравнивали с репарациями, которые накладываются на проигравшую в войне страну.

Новое предложение предусматривает создание совместного наблюдательного совета для управления доходами от нефтяных, газовых и минеральных проектов, охватывающего все основные энергетические активы по всей стране. Высокопоставленные украинские чиновники выразили опасения, что это может подорвать суверенитет их страны, отправить будущие доходы за границу и нарушить интеграцию с ЕС.

При этом никаких гарантий безопасности соглашение не предусматривало. Зеленский также высказался о проекте негативно, но резкой критики старался избежать, заявив, что Киев хочет доработать соглашение с учетом интересов Украины.

На днях министр финансов США Скотт Бессент заявил, что украинская делегация в ближайшее время прибудет в США, чтобы обсудить сделку о недрах.

Ранее мы писали о том, зачем Дональд Трамп предложил Зеленскому жесткую сделку по недрам и каковы будут последствия.