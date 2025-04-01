Соглашение о полезных ископаемых между США и Украиной должно быть совместимо с европейским законодательством.

Об этом заявила глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок, передает Sky News.

Бербок сказала, что Брюссель ранее уже договорился с Киевом, что любое новое соглашение о редкоземельных материалах должно соответствовать праву Евросоюза, поскольку Украина идет к членству в блоке.

"Конечно, все остальные соглашения, которые должны быть заключены в будущем, должны быть совместимы с европейским законодательством. Это ведь наш европейский континент", - объяснила она.

Ранее в Bloomberg писали, что предложенная Трампом Украине сделка о недрах напоминает эксплуатацию Конго Бельгией в ХІХ веке.

А газета The Washington Post писала, что проект сделки с США о недрах выглядит так, будто Украина проиграла войну и вынуждена платить репарации США.

Напомним, Трамп пригрозил Зеленскому "большими проблемами" в случае отказа от подписания сделки.

Зачем Трамп предложил Зеленскому жесткую сделку о недрах и каковы будут последствия, мы разбирали в отдельном материале.