Украинская делегация в ближайшее время прибудет в США, чтобы обсудить сделку о недрах. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью Bloomberg Television.

Это произойдет в конце этой недели или в начале следующей. По его словам, Украина "наняла адвокатов", и что со стороны Вашингтона соглашение готово.

"Мы считаем это соглашение очень важным для американского народа, для украинского народа и для мирного процесса", - отметил Бессент.

Ранее мы писали о том, зачем президент США Дональд Трамп предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому жесткую сделку по недрам и каковы будут последствия.

Напомним, президент Украины рассказал, что вопроса НАТО в соглашении с США о полезных ископаемых нет и не было.

Газета The Washington Post писала, что проект сделки с США о недрах выглядит так, будто Украина проиграла войну и вынуждена платить репарации США. Высокопоставленный украинский чиновник заявил, что проект документа вызывает обеспокоенность, так как он переквалифицирует "прошлые гранты США теперь как займы".