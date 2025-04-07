Анализируем итоги 1139-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Российские войска продвинулись к югу от Покровска в Лысовке, сообщает военный паблик Deep State. Украинский военный с позывным "Мучной" сообщает, что большая часть села под контролем РФ, их позиции уже в северной части деревни.

Напомним, что атаки РФ на Покровском направлении возобновились недавно, после паузы, в ходе которой контратаковать начали украинские войска. Но к большим подвижкам ВСУ это не привело. Сейчас в наступление снова пошла российская армия.

Южнее российские войска расширили зону контроля вокруг села Разлив под Курахово.

Оттуда российские войска могут начать штурм села Богатырь и одновременно выйти к западу от Константинополя, чтобы его блокировать, пишет "Мучной".

Также у российских войск идут продвижения в Торецке, сообщает военный паблик Deep State.

Представители ВСУ заявляют, что штурмы там РФ проводит в том числе через подземные коммуникации - канализационные трубы. Так они пытаются проникнуть в тыл украинским подразделениям на улицах Торецка.

Deep State пишет о тяжелой ситуации под Лиманом. Россияне продвигаются на этом участке.

Обостряется ситуация в районе Новое-Екатериновка-Невское, у россиян там преимущество. Они продвинулись в районе Невского и Нового, а на Екатериновку оказывается постоянное давление.

"К сожалению, ситуация складывается на данном отрезке для Сил Обороны не лучшим образом. Неэффективное использование ресурсов бригады, которая содержит зону ответственности, плохая ситуационная осведомленность и преимущество РФ в дронах и возможностях поражения дает себя знать", - пишет паблик.

В Запорожской области российские войска продвинулись в Малых Щербаках.

Там продвижение стало регулярным - на днях оно было под Каменским, в районе Лобкового и Пятихаток.



В Курской области российские паблики заявили о заходе армии РФ в центр Гуево - одного из последних сел, которые удерживают ВСУ вдоль границы.

Они публикуют видео со своим флагом в храме Рождества Христова (отмечен на карте). Сам он практически разрушен обстрелами.

Украина этого не подтверждала. По карте Deep State, центр села и район храма находятся под контролем ВСУ.

При этом украинские военные подтверждают, что россияне продвигаются в Курской области. "На Курщине враг активно проводит штурмовые действия, и, к сожалению, имеет определенные успехи", - пишет паблик "Разведчик +".

Минобороны РФ вчера заявило о захвате приграничного села Басовка в Сумской области.

Однако в Украине это отрицают, хотя и признают, что российские войска находятся в населенном пункте.

"Российские группы на данный момент присутствуют в Басовке, но деревня не под их контролем, продолжаются боевые действия", - цитирует ответ Госпогранслужбы журналист Андрей Цаплиенко.

Удары баллистикой и трагедия в Кривом Роге

В ночь на воскресенье россияне впервые за долгое время нанесли крупный ракетный удар.

Они атаковали Киев и область баллистическими ракетами, а другие области Украины - крылатыми (как воздушного базирования, так и "Калибрами" из Черного моря). В Киеве пострадали Оболонь и Дарницкий район, в области - Бровары. Под удар попали предприятия, а также офисное здание, где работали каналы иновещания.

Завалы на Оболони, где, помимо бизнес-центра, пострадали мебельный цех и склад, разбирают уже второй день.

Ущерб получился немалым - потому что из шести баллистических ракет, летевших на Киев и область, сбили только одну. Что является достаточно низким показателем - учитывая, что столичный регион, в отличие от многих других, прикрыт комплексом "Пэтриот".

В ВСУ это объяснили тем, что россияне модернизируют свои баллистические ракеты.

"После появления у нас систем Patriot начали показывать хорошие результаты — сбивание Кинжалов, Искандеров. Сейчас это делать сложнее, ведь враг модернизирует баллистические ракеты", - сказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил Юрий Игнат.

В то же время, судя по комментариям президента Зеленского, в Украине наблюдаются и проблемы с ПВО. После ракетного удара он призвал Запад дать Украине больше "Пэтриотов".

По его словам, министры обороны и иностранных дел поднимут этот вопрос на ближайшем "Рамштайне", где не будут присутствовать США. Поэтому Зеленский параллельно "поручил на двусторонней основе работать по ПВО, особенно с Соединенными Штатами Америки".

Огромный резонанс вызвал российский удар по Кривому Рогу в пятницу, 4 апреля. По официальны данным там погибло 20 человек, среди них девять детей - поскольку прилет был днем по соседству с детской площадкой.

Россия подтвердила, что это был ее удар, утверждая, что наносился он по ресторану, где проходила встреча командования ВСУ и западных офицеров. Украинский Генштаб это опроверг.

О каком именно ресторане идет речь РФ не уточняла. Но ранее местные паблики писали, что удар был по ресторану "Магеллан".

Впрочем, позже оказалось, что ресторан "Магеллан" после удара, хоть и пострадал от взрывной волны и осколков, но не разрушен. А сегодня западные СМИ опубликовали видео внутренних камер заведения. Военных на них не видно.

В Кремле удар прокомментировали также и сегодня, заявляя, что "российские военные бьют исключительно по военным и околовоенным целям. Никаких ударов по социальным объектам, по объектам социальной инфраструктуры не наносят".

Украина вчера объявила трехдневный траур по погибшим. При этом изначально реакция Запада на удар была крайне осторожной.

Посол США Бриджит Бринк, комментируя удар, не уточнила, кто его нанес и призвала к окончанию войны. Это вызвало "неприятное удивление" у президента Зеленского. Также он заявил, что "неправильно и опасно умалчивать о том, что это Россия убивает детей баллистикой".

Действительно, уровень комментирования трагедии в Кривом Роге оказался для западных стран непривычно сдержанным.

Особенно со стороны ключевых стран-партнеров Украины из Европы. Британия, Франция, Германия и Польша осудили Россию только на уровне послов. Ни министры иностранных дел, ни главы правительств или президенты тему прилета по Кривому Рогу сперва не комментировали.

Только вчера - через день после удара - заявление выпустил Макрон. Он обвинил Россию в обстреле и призвал к скорейшему прекращению огня.

"Эти российские удары должны прекратиться. Необходимо как можно скорее достичь прекращения огня. И должны последовать решительные действия, если Россия продолжит тянуть время и отвергать мир", - написал он в Х, напомнив, что Украина уже месяц назад согласилась на предложение по полному прекращению огня на 30 дней.

То есть, в контексте удара по Кривому Рогу он призвал прежде всего к прекращению огня, а не к увеличению помощи Украине. И в этом он повторил по сути риторику посла США Бриджит Бринк, чей пост вызвал негодование Зеленского.

В этот же день "работу над ошибками" провела и Бринк. Она в итоге назвала удар по Кривому Рогу российским.

"Мы солидарны с народом Украины в этот день национального траура после того, как в результате российского ракетного удара в Кривом Роге погибло 20 человек, в том числе 9 детей. Наши глубочайшие соболезнования семьям и близким всех погибших и раненых", - написала она в Х.

Что касается Трампа, то в ночь после удара РФ по Кривому Рогу он опубликовал с "веселым" комментарием видео американского удара по скоплению хуситов.

Впрочем, вчера он заявил, что ему "не нравятся бомбардировки" в Украине, не упоминая при этом ни Кривой Рог, ни другие конкретные случаи.

"Мы говорим с Россией. Мы хотим, чтобы они остановились. Мне не нравятся эти бомбардировки. Это продолжается без конца, и еженедельно гибнут тысячи молодых людей. Это ужасная вещь, которая никогда бы не произошла, будь я президентом — на 100%", - заявил Трамп.

Вся эта довольно слабая и отложенная реакция западных стран резко контрастирует с их жесткими антироссийскими заявлениями во время других аналогичных трагедий - при ударах по вокзалу в Краматорске в 2022 году, по дому в Днепру да и гораздо меньшим поводам.

Например, та же Бринк напрямую винила Россию в одном из ударов в Донецкой области летом 2023 года, где погибли два человека. Она назвала тот обстрел "жестоким" и "бессовестным". И подобные посты она писала практически по каждому похожему случаю. То есть, реакция Бринк поменялась вместе с президентом США. Это уже вызвало массовые комментарии украинских пользователей против посла.

Такая перемена заметно расстроила украинские власти. Особенно в контексте того, что удар по Кривому Рогу они сейчас подают как аргумент в пользу необходимости усиления давления на РФ, поскольку Москва "не хочет заканчивать войну". Именно такой мессидж украинская власть пыталась донести до США еще до трагедии в Кривом Роге. И эти усилия после российского удара по городу резко возросли.

Но, как видим, Запад этого тезиса не подхватывает - и даже замечая трагедию, призывает заканчивать войну. Вопреки тому, как это было, к примеру, после Бучи, которая стала для многих стран поводом резко усилить помощь Киеву и призывать его нанести РФ поражение.

И это очень тревожный знак для Украины, который говорит о том, что внимание Запада к войне постепенно падает и притупляется. И это уже не является поводом для ужесточения позиции в отношении РФ. Возможно, впрочем, это связано с тем, что сейчас в США да и в целом на Западе ждут какого-либо прогресса по мирным переговорам и не хотят сорвать его резкими заявлениями в адрес Москвы. И, если эти ожидания не оправдаются, то риторика может стать жестче.

Впрочем, есть мнение, что данный тренд более долгосрочный.

"Эти удары Искандерами все больше воспринимаются в Штатах как проекция таких же "высокоточных" израильских ударов по Газе. Уиткофф уже объяснял в интервью Карлсону, что Украина для России - как Газа, и, следовательно, они "имеют право на самооборону". Надо просто привыкнуть, что никакого осуждения или реакции от Вашингтона не будет", - пишет украинский журналист Алексей Степура.

Ответ Москвы Вашингтону. Переговоры

Сегодня в Кремле ответили на высказанные в конце прошлой недели американские претензии, что Россия "тянет время" со своим согласием по прекращению огня.

"Президент Путин поддерживает идею прекращения огня, но перед этим необходимо ответить на ряд вопросов. Эти вопросы повисли в воздухе, и до сих пор никто не дал на них ответов", - сказал спикер Путина Дмитрий Песков.

По его словам, эти вопросы связаны с "неподконтрольностью киевского режима, а также неспособностью киевского режима контролировать действия ряда экстремистских националистических формирований, которые просто не подчиняются Киеву".

"Это связано в том числе с планами дальнейшей милитаризации Киева и т.д. Поэтому все эти нюансы до сих пор стоят на повестке дня. И, будучи солидарными с идеей о необходимости скорейшего прекращения огня, мы должны обеспечить свои интересы и уточнить именно те аспекты, о которых я говорил", - добавил Песков.

Напомним, Россия в качестве условий для полной остановки огня выставила два условия - остановка мобилизации в Украине и западной военной помощи для ВСУ. Дополнительно Москва выставляла условия для прекращения огня на Черном море - снятие санкций против российской сельхозпродукции.

Комментарии Пескова прозвучали уже после визита в США представителя Путина Кирилла Дмитриева, который встречался с окружением Трампа. После этого визита госсекретарь США Рубио дал понять, что Штаты рассчитывают услышать согласие Москвы на остановку огня "в течение недель", иначе может быть рассмотрен вопрос новых санкций против РФ.

Судя по риторике Кремля, эти угрозы позицию Путина - по крайней мере, публичную - не поменяли.

При этом "затык" у Трампа не только с Россией, но и с Украиной. Пока неясно, подпишет ли Киев предложенную Штатами "колониальную" сделку по недрам (как ее называют в западной прессе). На этой неделе в США едет группа украинских представителей не самого высокого уровня для обсуждения деталей. Но, как мы уже анализировали, провести "кабальный" договор через ту же Раду будет непростой задачей.

Министр финансов США Бессент говорит, что в Украине сделке сопротивляется сам Зеленский, который дважды сорвал подписание - в Мюнхене и Вашингтоне - а также те украинские чиновники, кто "сидит на потоках".

"Потому что мы бы контролировали движение денег (по условиям соглашения - Ред.). Думаю, в этом и была «ошибка в системе». Надеюсь, это была баг, а не «фича», и его уже устранили", - сказал Бессент.

Он также довольно резко отозвался о Зеленском, назвав его "артистом", которому дают плохие советы.

По его словам, Зеленский обещал подписать сделку по минералам еще на Мюнхенской конференции, но нарушил обещание. А вместо этого начал «умолять» США принять его в Белом доме для подписания документа.

«Но он не подписал (в Мюнхене - Ред.). Потом было множество переговоров. На следующей неделе они буквально умоляли о визите в Белый дом. Я сказал — пусть подпишет перед тем, как приедет. Он прибыл в Овальный кабинет… и всё развалил. Хотя это должно было быть самым простым делом на свете», - сообщил Бессент.

В то же время он указывает, что на этой сделке базируется и все остальное урегулирование - в том числе между Вашингтоном и Москвой. Он описывает следующий план:

"Трамп хотел подписать эту сделку с Украиной, а потом прийти с ней к российскому руководству, чтобы показать: США поддерживают Украину, но в экономическом, прагматичном ключе. И тогда у русских появился бы стимул сесть за стол переговоров. Сейчас эта последовательность сбилась, но я думаю, мы сможем это пофиксить".

То есть, судя по словам главы американского минфина, Штаты сперва должны были застолбить свой прямой контроль над экономикой Украины, а после этого бы гарантировали бы России управляемость процессом послевоенного урегулирования, а Киеву бы гарантировали, что Москва более не станет нападать на страну, в которой в виде "сделки по недрам" зафиксированы долгосрочные американские интересы.

Но, повторимся, нет гарантий, что на такую схему согласится Зеленский. Да Европе она откровенно не нравится, так как фактически отодвигает европейские компании в проектах по послевоенному восстановлению Украины на вторые роли.

И это также может быть фактором, который станет препятствием для движения к завершению войны.

Тем временем, из Вашингтона со стороны соратников Трампа вновь начали звучать резкие слова в адрес Зеленского.

Член Палаты представителей США украинского происхождения Виктория Спартц призвала "отдать землю России" ради завершения войны и не голосовать за Зеленского на выборах.

"Я единственный член Конгресса, родившийся в Украине, — вот почему мы должны отдать землю России", - такую ее цитату из интервью The Telegraph выносит в заголовок. "Я просто не понимаю, как они (Украина) могут быть поставлены в позицию, позволяющую требовать сохранения земли. Если бы они выиграли войну, это было бы совсем другое дело", - сказала Спартц.

По ее мнению, "легких решений не существует", а войны лучше заканчивать "как можно быстрее". "Если это занимает много времени, это обычно не очень хорошо заканчивается для демократий", — сказала Спартц.

Она такое резко раскритиковала Зеленского за поведение в Белом Доме.

"После его печально известной ссоры с Трампом в Овальном кабинете госпожа Спартц обвинила господина Зеленского в том, что он оказал "медвежью услугу украинскому народу" и "оскорбил американского президента", - говорится в статье.

Издание пишет, что Спартц "презирает" Зеленского. "У них будут выборы, и если украинцы вновь его (Зеленского - Ред.) выберут, то потеряют остальную часть страны", — заявила конгрессвумен.

"Черный понедельник" и цены на нефть

Сегодня произошел новый обвал на фондовых рынках - после решения Трампа ввести гигантские пошлины против большинства стран мира. И ответных пошлин Китая.

Рухнули азиатские индексы - так, как низко они не падали с момента мирового кризиса 2008 года. Обвалились криптовалюты. А на Уолл-Стрит царит "ужас", по выражению New York Times. Американская биржа также к вечеру открылась падением всех показателей.

Торговая война явно раскручивается. После Китая, который ввел против США зеркальные пошлины (Трамп уже потребовал их снять, пригрозив в противном случае ввести новые 50% пошлины на китайские товары), Евросоюз говорит, что введет первые ответные тарифы в отношении США 15 апреля, а следующие - 15 мая, если не будет прогресса на переговорах. Первые пошлины могут затронуть американский импорт в Европу на 23 миллиарда долларов.

В качестве переговорной позиции ЕС хочет предложить Трампу установить взаимные нулевые пошлины на промышленные товары. Трамп же заявил, что независимо от результатов переговоров, Европа должна "заплатить" за десятилетия "грабежа" американской экономики.

Один из важнейших трендов - падение мировых цен на нефть. Он провоцируется опасениями спада мировой экономики на фоне глобальной торговой войны. Кроме того, группа производителей ОПЕК+ пообещала увеличить добычу в следующем месяце.

Падают и цены на российскую нефть марки Urals. По данным Argus Media, в пятницу в балтийском порту Приморск они упали до $52,76. Bloomberg сегодня написал о падении цены до $50 за баррель. При этом, доходы бюджета РФ рассчитывались из цены нефти в $70 за баррель.

Это, естественно, создаст проблемы для российской власти в плане наполнения бюджета, из которого, в том числе, финансируется и ведение войны в Украине.

Динамика цены на нефть уже вызвала энтузиазм в Киеве. "Чем ниже цены на нефть, тем меньше будет денег у россиян на войну", - написал Андрей Ермак.

Но что в реальности означает для способности РФ вести войну падение цены на нефть?

Безусловно, в российском бюджете денег будет существенно меньше. Однако критическим этот фактор станет только в случае, если низкие цены продержатся долго. Если через месяц-два они пойдут в рост - для России это не приведет к значительным проблемам. В рост же цены могут пойти по многим причинам. Как в силу "отскока" мировых рынков от дна в результате неких позитивных новостей о договоренностях по прекращению мировой торговой войны, так и в силу политических факторов - например, если США нападут на Иран.

Кроме того, у РФ всегда есть в запасе такой инструмент наполнения бюджета как девальвация рубля, чтоб при меньшей мировой цене на нефть получать за нее в рублях столько же, сколько заложено в бюджете.

Наконец, как ни парадоксально, но падение цен вывело российскую нефть из под санкций G7, который, как известно, установил ценовой потолок на российскую нефть в 60 долларов за баррель. Дешевле этой цифры россияне могут продавать нефть без всяких ограничений в те страны, которые не ввели запрет на ее покупку.

Причем не пользуясь услугами своего теневого флота, против которого Запад ужесточает санкции.

И это, в определенной степени, компенсирует РФ проблемы низкой цены за счет увеличения и облегчения продаж, а также связанных с ними издержек.

Правда, Вашингтон устами Трампа и госсекретаря Рубио угрожает введением вторичных санкций в отношении тех стран, которые покупают российскую нефть, если Москва не согласится на прекращение огня в Украине. В Конгрессе уже зарегистрирован законопроект, который устанавливает для стран-покупателей российской нефти 500% пошлины.

Однако пока непонятно готовы ли американцы пойти на такой шаг в реальности, а если пойдут, то будет ли на такие угрозы реагировать, например, Китай, товары которого и так уже обложены огромными американскими пошлины из-за чего Пекин сейчас вступает в полноценную торговую войну с США.

Итого: падение цены на нефть будет иметь критическое влияние на бюджет РФ, только если продержится несколько месяцев и более. Но даже в таком случае у российских властей есть немало рычагов, чтоб ситуацию с бюджетом удержать от обвала и сохранить военные расходы на нынешнем уровне (девальвация рубля и прочее).

Однако, безусловно, низкая цена на нефть создается комплекс новых проблем для Москвы добавляет аргументов тем силам в РФ, которые считают, что в интересах России скорейшее завершение войны в Украине путем ее остановки по линии фронта с выходом на некие компромиссные договоренности с США и Украиной. Другой вопрос, что сама по себе цена на нефть может и не перетянуть Кремль на эту позицию. Однако, в совокупности с другими моментами (обещанием США снять санкции, например, или угрозами их ужесточить), шансы на согласие Москвы на прекращение огня это увеличить может.

В нарастающую турбулентность в мире, в любом случае, входить лучше не будучи в состоянии изнурительной войны.

Что касается влияние глобальных потрясений на Украину, то оно может быть разноплановым.

С одной стороны, замедление мировой экономики (или тем более ее спад) неизбежно отразится на спросе и на ценах на украинский экспорт. Особенно сырьевой.

С другой стороны, могут упасть цены на энергоносители, что Украине будет в плюс. Кроме того, у украинских производителей есть перспективы заместить американскую продукцию на рынке продовольствия. США являются для Украины конкурентом на мировом рынке зерновых и масличных культур. Поэтому, если против США другие страны введут зеркальные пошлины, для Украины открываются возможности для роста продаж сельхозпродукции на рынках этих стран.

Однако все потенциальные возможности для Украины могут перекрыть геополитические риски - углубление раскола внутри Запада между США и ЕС, нарастание из-за этого экономических проблем в Евросоюзе (основной донор украинского бюджета и главный рынок сбыта для украинских товаров).

Если же происходящие катаклизмы по итогу приведут к краху глобального рынка и к разделению мира на отдельные региональные рынки, закрытые друг от друга пошлинами и другими торговыми барьерами, то тогда для Украины будет все зависеть от того, сможет ли страна вписаться в один из этих рынков и на каких условиях.

При этом украинская экономика еще до начала Трампом торговой войны, находилась далеко не в лучшей форме.

В прошлом году темпы роста ВВП, в сравнении с 2023 годом, упали почти в два раза с 5,5% до 2,9%, а в последнем квартале экономика вообще ушла "в минус".

При этом ускоряется инфляция. По данным Нацбанка, в феврале потребительская инфляция выросла до 13,4%, в марте же она и вовсе превысила 14%. Реальный рост цен на потребительскую корзину, который уже почувствовали большинство граждан, еще больший - свыше 20%.

Экономисты говорят, что страна находится в шаге от стагфляции – самого опасного состояния экономики, которое соединяет в себя экономический спад и высокую инфляцию.

Подробнее о ситуации в экономике мы писали здесь.

Как скажутся на войне в Украине протесты против Трампа в США?

В субботу в США прошли первые массовые протесты против политики Трампа с момента его избрания на второй срок.

Они были хорошо организованы и скоординированы. Их поддержали многие видные представители Демпартии США.

Очевидно, оппоненты президента оправились от первого шока и начинают постепенно "качать ситуацию", организуя уличное давление.

Эти процессы нельзя недооценивать. Мы уже писали, что у Трампа в США очень большой антирейтинг. И победил он на выборах только потому, что Демпартия выставила против него откровенно слабую кандидатуру – Камалу Харрис (слабее нее был только Байден).

Но негатив в отношении Трампа никуда не делся. Да, его поддержка сейчас находится на самом высоком уровне за все время его президентства (включая первый срок) – 47%. Но 51% выступают против него.

Ко всему этому добавляются радикальные перемены, которые проводит Трамп, чистка "глубинного государства", резкий разворот курса по многим направлениям, начало "мировой торговой войны", которая означает глобальный переворот с не очень понятными перспективами, в том числе и для самих Штатов. Уже падает фондовый рынок, что усиливает тревожные ожидания.

В таких условиях стоит удивляться не тому, что начались протесты, а тому, что они начались столь поздно.

Впрочем, Трамп вряд ли их сильно испугается. Тем более что у него есть и своя мощная и довольно радикальная группа поддержки. И улицу он так просто демократам не отдаст. А потому классический сценарий "Майдана" и "цветных революций" в США не сработает. Однако внутреннее противостояние в американском обществе наверняка радикализируют, что может иметь далеко идущие последствия для стабильности государства.

Тем более что у Трампа в госсистеме есть три слабых места, которые могут использовать его противники.

Первое – это власти штатов, значительная часть которых контролируют демократы. Второе - это суды. Третье – это Конгресс, в обеих палатах которого у республиканцев большинство, однако часть республиканцев не любит Трампа и могут переметнуться к Демпартии.

Таких не так уж и много, и для импичмента не хватит, но для блокирования действий президента, через лишение его де-факто большинства в Конгрессе, этого может быть достаточно.

Скажутся ли протесты на политике Трампа в отношении Украины, может ли он занять более "проукраинскую" позицию, чтобы избежать обвинений в "работе на Путина", как это происходило во время его первого срока? Вряд ли.

В отличие от 2017-2020 годов тема Путина и Украины сейчас далеко не самая главная в перечне обвинений в адрес Трампа. Да и объективно тяжело раскрутить внутри США "зраду" вокруг намерений Трампа завершить кровопролитие в далекой стране, чтобы тратить на нее меньше денег американских налогоплательщиков. Скорее есть перспективы ужесточения "антиукраинской" линии Трампа, если Киев слишком уж явно поддержит протесты (что, кстати, не факт – Зеленский в данном вопросе скорее проявит осторожность, чтобы не нарываться на новые проблемы с Белым домом).

В то же время эти протесты могут сказаться на другом направлении внешней политики Трампа – намерениях напасть на Иран. Здесь уже будет идти речь о непосредственном участии в войне Америки, причем в качестве ее инициатора. И если эта война не ограничится лишь точечными ударами по Ирану, если в ответ Иран нанесет удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и американская армия начнет нести ощутимые потери, а война затянется, то это враги Трампа внутри страны наверняка постараются использовать по максимуму для разворачивания против него кампании с обвинениями в "бездарном ведении войны" и "втягивании США в авантюру".

Все это увеличивает риски для войны Трампа с Ираном.

Также это делает еще более проблематичными проекты по аннексии Гренландии и Канады, которые и ранее не пользовались поддержкой большинства американцев.

Хотя, как все уже убедились, Трамп человек резкий, а потому может наплевать на любые риски и продолжать гнуть свою линию. Другой вопрос, что сопротивление этой линии будет все более жестким.