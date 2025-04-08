Владимир Зеленский снова раскритиковал посла США в Киеве Бриджит Бринк, которая "побоялась сказать", что выпущенная в минувшую пятницу по Кривому Рогу ракета была российской.

Об этом президент Украины заявил во время брифинга с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевера.

"Я благодарен партнерам, что они осудили это, но осуждений мало. Даже некоторые наши очень близкие партнеры побоялись сказать, чья это была ракета, что она была российская, но после соответствующих наших сигналов, мне кажется, они исправили ситуацию. Но полностью исправить нельзя", - сказал Зеленский.

Он также упомянул о важности систем противовоздушной обороны Patriot.

"Россиян нужно поставить на место. Они должны закончить эту войну. Системы Patriot США могут передать, в наличии имеют очень много. Это лучшая поддержка Украины сегодня со стороны США. Передать системы Patriot", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, комментируя в соцсети удар по Кривому Рогу, Бринк не указала, кто именно его нанёс, и призвала к скорейшему окончанию войны. Президент Украины раскритиковал реакцию американского посольства, после чего посол написала новый пост, в котором уже назвала удар по Кривому Рогу российским.

О реакции мировых политиков на обстрел Кривого Рога мы писали в отдельном материале.