Президент Владимир Зеленский во вчерашнем вечернем обращении снова дал понять, что Запад недостаточно осудил Россию за ракетную атаку на Кривой Рог, где позавчера погибли 19 человек.

Он заявил, что "неправильно и опасно умалчивать о том, что это Россия убивает детей баллистикой". Эту мысль Офис президента вынес в название текстовой версии обращения.

"Вчера вечером и сегодня многие в мире заявили о своей позиции после этого удара – позиции явного неприятия российского террора. Всем, кто это видит и не закрывает глаза, а говорит правду четко и ясно, должны быть благодарны не только мы в Украине, но и весь мир", - сказал президент.

Из его формулировки, впрочем, следует, что есть и те, кто "не видит и закрывает глаза".

Комментарий этот прозвучал после того, как посол США Бриджит Бринк, комментируя удар, не уточнила, кто его нанес и призвала к окончанию войны. Что вызвано "неприятное удивление" Зеленского.

При этом действительно, уровень комментирования трагедии в Кривом Роге оказался для западных стран непривычно сдержанным. Особенно со стороны ключевых стран-партнеров Украины из Европы.

Британия, Франция, Германия и Польша осудили Россию только на уровне послов.

Ни министры иностранных дел, ни главы правительств или президенты тему прилета по Кривому Рогу не комментировали.

Разве что министр иностранных дел Польши Сикорский в своем Х сделал репост на эту тему, но не сопроводил его никаким текстом.

Не было реакции и среди руководителей США.

А Дональд Трамп в ночь после удара РФ по Кривому Рогу, опубликовал с "веселым" комментарием видео американского удара по скоплению хуситов.

При этом, аналогичные трагедии с массовыми смертями - вроде удара по вокзалу Краматорска весной 2022 года или по дому в Днепре зимой 2023 года - осуждали и западные лидеры (в случае Краматорска - Джонсон, Макрон и Шольц), и их министры иностранных дел (Бербок после Днепра обвинила РФ в военном преступлении). Сейчас промолчала даже глава МИД Германии, которая на днях побывала в Киеве.

Что же до США, то здесь наблюдается вообще полнейшая смена риторики. Если сравнить нынешнее заявление посла Бринк с предыдущими, сделанными по аналогичным поводам, то виден крайне резкий разворот. Ранее Бринк напрямую винила Россию в ударах куда меньшего масштаба.

"Ужасные кадры очередного жестокого нападения на Краматорск, в то время как Россия продолжает свои бессовестные удары по городам, населенным пунктам и жителям Украины", - так она комментировала, к примеру, гибель двух человек в Краматорске летом 2023 года.

И подобные посты она писала практически по каждому похожему случаю. То есть, реакция Бринк поменялась вместе с президентом США.

Это уже вызвало массовые комментарии украинских пользователей против посла.

Отметим, что уже сегодня, комментируя удар баллистикой по Киеву, Бринк отметила, что его нанесла РФ, но не призывав при этом Россию к ответу и не называя удар "бессовестным". В Центре противодействия дезинформации при СНБО, впрочем, назвали это "прогрессом".

На более высоком уровне Россию осудили Молдова (высказалась президент Майя Санду), Евросоюз (верховный представитель Кая Каллас), Эстония (глава МИД) и Нидерланды (министр обороны).

Но, судя по недовольству Зеленского, он ждал аналогичных заявлений от главных союзников. Однако высшее руководство ключевых европейских стран, а также США, пока не спешит присоединяться к осуждениям.

Также не прокомментировали тему Кривого Рога в НАТО.

Украинские власти удар по Кривому Рогу сейчас подают как аргумент в пользу необходимости усиления давления на РФ, поскольку Москва "не хочет заканчивать войну". Именно такой месседж украинская власть пыталась донести до США еще до трагедии в Кривом Роге. И эти усилия после российского удара по городу резко возросли. Траур объявили не только в Кривом Роге, но и в ряде других городов по всей Украине.

Но, как видим, на высоком уровне Запад этого тезиса не подхватывает. Вопреки тому, как это было, к примеру, после Бучи, которая стала для многих стран поводом резко усилить помощь Киеву. Или после других похожих трагедий.

И это очень тревожный знак для Украины, который говорит о том, что внимание Запада к войне и смертям гражданского население постепенно падает и притупляется. И это уже не является поводом для ужесточения позиции в отношении РФ. Возможно, впрочем, это связано с тем, что сейчас в США ждут какого-либо прогресса по мирным переговорам и не хотят сорвать его резкими заявлениями в адрес Москвы.

И, если эти ожидания не оправдаются, то риторика может стать жестче. Впрочем, есть мнение, что данный тренд более долгосрочный.

"Эти удары Искандерами все больше воспринимаются в Штатах как проекция таких же "высокоточных" израильских ударов по Газе. Уиткофф уже объяснял в интервью Карлсону, что Украина для России - как Газа, и, следовательно, они "имеют право на самооборону". Надо просто привыкнуть, что никакого осуждения или реакции от Вашингтона не будет", - пишет украинский журналист Алексей Степура.