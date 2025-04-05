Президент Владимир Зеленский заявил, что его "неприятно удивила" позиция посольства США в Украине по поводу вчерашнего ракетного удара по Кривому Рогу.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Таким образом он отреагировал на вчерашний пост посла США в Украине Бриджет Бринк, которая не указала чья ракета поразила Кривой Рог.

"К сожалению, неприятно удивляет реакция посольства Америки: такая сильная страна, такой сильный народ – и такая слабая реакция. Даже слово "русский" боятся сказать, говоря о ракете, убившей детей", - написал Зеленский.

По его словам, очень важно, чтобы этот и каждый такой удар не оставался без реакции мира.

"Кривой Рог и всю Украину вчера и сегодня уже многие поддержали. Я благодарен за принципиальную позицию министрам иностранных дел Чехии, Финляндии, Литвы, Латвии, Эстонии и Австрии. Спасибо за позицию и поддержку Высокой представительницы Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности. Мы ценим, что принципиально высказались Посольства Японии, Великобритании, Швейцарии и Германии", - добавил президент.

"Да, война должна завершиться. Но чтобы ее завершить, нужно не бояться называть вещи своими именами. Надо не бояться давить на того единственного, кто эту войну продолжает и игнорирует все предложения мира по ее завершению. Надо давить на Россию, которая выбирает убийства детей вместо прекращения огня. Следует вводить дополнительные санкции против тех, кто не может существовать без ударов баллистики по соседнему народу. Надо делать все возможное для спасения жизней", - написал он.

Отметим, что на данный момент от властей США не было какой-либо реакции на удар по Кривому Рогу.

Напомним, накануне около 19:00 Кривой Рог оказался под ударом баллистической ракеты. Она попала в центр жилого микрорайона, из-за чего погибли дети.

Затем, уже ночью армия РФ нанесла повторный удар по Кривому Рогу беспилотниками. В этот раз погибла 56-летняя женщина.