Россияне заявляют, что поразили военный контингент в ходе сегодняшней воздушной атаки на Кривой Рог Днепропетровской области.

Об этом сообщает Минобороны РФ в своем телеграм-канале.

По утверждению Москвы, в Кривом Роге был нанесён "удар ракетой в фугасном снаряжении нанесён по месту проведения совещания с командирами соединений ВСУ и западными инструкторами в одном из ресторанов города". В результате удара, по утверждению ведомства, потери составили до 85 "военных и офицеров иностранных государств, а также до 20 единиц автомобильной техники".

Очевидцы прилета, чьи видео разошлись по телеграм-каналам, говорили о том, что удар пришёлся по ресторану "Магеллан". Киев не подтверждает гибели военных в результате российского удара. Официально в Украине заявляют о гибели 16 мирных жителей, в числе которых шестеро детей.

Атаку прокомментировала и посол США в Украине Бриджет Бринк. При этом она не упомянула Россию, но призвала к остановке войны.

"В ужасе от того, что сегодня вечером баллистическая ракета упала рядом с детской площадкой и рестораном в Кривом Роге. Более 50 человек ранены и 16 убиты, в том числе 6 детей. Вот почему война должна закончиться", – написала Бринк в Х.

Напомним, перед этим армия РФ произвела воздушную атаку на Харьков, вследствие чего погибли пять человек, включая 12-летнюю девочку, ещё 35 получили ранения.

Российско-украинский конфликт продолжается 1136-й день. Последние новости с главными событиями 4 апреля 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Российские войска продвинулись на запорожском направлении в районе Пятихаток, сообщает Deep State. Также противник существенно продвинулся в Андреевке в районе Курахово Донецкой области. При этом РФ наращивает численность своих войск и восполняет потери быстрее, чем это оценивали аналитики, заявил главком НАТО.

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