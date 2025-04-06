Президент Франции Эмманюэль Макрон спустя два дня прокомментировал удар РФ по Кривому Рогу, что унёс жизни 20-ти мирных жителей.

Соответствующая публикация появилась на странице политика в соцсети Х.

Макрон обвинил Россию в обстреле и призвал к скорейшему прекращению огня.

"Эти российские удары должны прекратиться. Необходимо как можно скорее достичь прекращения огня. Должны последовать решительные действия, если Россия продолжит тянуть время и отвергать мир", – написал французский лидер, напомнив, что Украина ещё месяц назад согласилась на предложение по полному прекращению огня.

Стоит обратить внимание, что в контексте удара по Кривому Рогу Макрон призывает прежде всего к прекращению огня, а не к увеличению помощи Украине. И в этом он повторяет риторику посла США Бриджит Бринк, чей пост вызвал негодование президента Украины Владимира Зеленского.

Это также первый комментарий от руководителя страны, которая является крупным союзником Украины – в Германии, Британии, Польше и США эту тему комментировали только послы.

Напомним, как сообщил глава совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, сегодня в больнице умер 57-летний мужчина. Таким образом число жертв увеличилось до 20 человек.

Ранее мы разбирались, кто и почему замалчивает удар по Кривому Рогу.

Война в Украине продолжается 1138-й день. Последние новости с главными событиями 6 апреля 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.