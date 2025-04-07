Украина инициировала срочное заседание Совета безопасности ООН и специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ после баллистического удара по Кривому Рогу.

Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига на своей странице в Фейсбуке.



По его словам, оба заседания пройдут во вторник, 8 апреля.

"Украина инициировала срочное заседание Совета Безопасности ООН и специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ, чтобы привлечь внимание к российским преступлениям. Оба заседания состоятся завтра и будут способствовать продвижению мирных усилий и привлечению виновных к ответственности", - сообщил министр иностранных дел.

Напомним, 4 апреля Кривой Рог оказался под ударом баллистической ракеты. Она попала в центр жилого микрорайона. В результате погибли 20 человек, в том числе девять детей.

В минобороны РФ заявили об успешном нанесении ракетного удара по ресторану, где собрались офицеры ВСУ и западные инструкторы. Генеральный штаб ВСУ отрицал эту информацию.

Как в мире комментируют трагедию в Кривом Роге, мы анализировали в отдельном материале.