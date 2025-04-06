Посол Соединённых Штатов Бриджит Бринк признала удар баллистической ракеты по Кривому Рогу действием российских военных.

Заявление об этом было опубликовано на странице дипломата в соцсети Х.

"Мы солидарны с народом Украины в этот день национального траура после того, как в результате российского ракетного удара в Кривом Роге погибли 20 человек, в том числе девять детей. Наши глубочайшие соболезнования семьям и близким всех погибших и раненых", – написала Бринк.

Ранее представитель США прокомментировала этот удар, не указав, кто его нанёс, призывая к скорейшему окончанию войны – президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал реакцию американского посольства.

"К сожалению, неприятно удивляет реакция посольства Америки: такая сильная страна, такой сильный народ – и такая слабая реакция. Даже слово "российская" боятся сказать, говоря о ракете, убившей детей", – заявил Зеленский.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон обвинил Россию в обстреле Кривого Рога спустя два дня после ракетного удара.

"Эти российские удары должны прекратиться. Необходимо как можно скорее достичь прекращения огня. Должны последовать решительные действия, если Россия продолжит тянуть время и отвергать мир", – написал французский лидер в соцсети X.