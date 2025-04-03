Владимир Путин хочет продолжать переговоры с президентом США Дональдом Трампом, чтобы добиться "приемлемого соглашения" - но готов и продолжать воевать, если переговоры провалятся.

Об этом заявили агентству Bloomberg источники в Москве.

По их данным, Путин "понимает, что Трамп представляет собой его лучший шанс положить конец войне, и хочет продолжить дипломатию".

Кремль ждет новых уступок со стороны США, включая смягчение санкций и приостановку поставок оружия Украине. После чего рассчитывает заключить "приемлемое мирное соглашение".

При этом Россию не беспокоит угроза Трампа ввести вторичные санкции на российскую нефть из-за отсутствия прогресса в прекращении огня.

Собеседники издания в Москве заявляют, что Россия пережила три года санкций и не поддастся на новые угрозы.

Ранее спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев заявил, что вчера РФ провела первые встречи с командой президента США и продолжит их сегодня.

По его словам, он делает это по поручению Путина.

В комментарии Reuters Дмитриев отметил, что некие силы пытаются поссорить Россию и США, искажая позицию Москвы.

"Эти силы намеренно искажают позицию России, пытаются сорвать любые шаги к диалогу, не жалея для этого ни денег, ни ресурсов. Противники сближения боятся, что Россия и США найдут точки соприкосновения, начнут лучше понимать друг друга и выстраивать сотрудничество как в международных делах, так и в экономике", - сообщил представитель Москвы.

Напомним, по данным западных СМИ, уроженец Киева Дмитриев является главным неформальным переговорщиком Кремля с ближайшим окружением Трампа.