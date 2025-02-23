Российский лидер Владимир Путин назначил уроженца Киева, главу Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева спецпредставителем президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами.

Соответствующий указ, подписанный Путиным, размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

"Назначить Дмитриева Кирилла Александровича специальным представителем президента Российской Федерации по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами", - говорится в документе.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.

Напомним, по данным западных медиа, Кирилл Дмитриев является главным неформальным переговорщиком Кремля с ближайшим окружением президента США Дональда Трампа.

Также сообщалось, что Дмитриев участвовал в переговорах в Саудовской Аравии, где проводил встречи с командой Трампа.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.