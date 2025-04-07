Опубликовано видео из внутреннего помещения ресторана "Магеллан" в момента прилета ракеты в Кривом Роге в минувшую пятницу, 4 апреля.

Ролик обнародновал телеканал France 24, СМИ утверждает, что на кадрах именно заведение питания, рядом с которым ударила ракета.

Напомним, Министерство обороны РФ в официальном комментарии удара заявило, что в этом ресторане собрались офицеры ВСУ и западные инструкторы - они и были целью атаки и якобы погибли. Однако на кадрах военных не видно. В пустом обеденном зале находятся только официанты.

По данным РФ, в ресторане были убиты 85 военных. Украина сообщала о гибели только гражданских лиц. Это 20 человек, включая девятерых детей.

Как мы писали, одним из погибших несовершеннолетних оказался трехлетний мальчик Тимофей.

Война в Украине идет 1139-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 7 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.

Накануне украинский телеграм-канал Deep State сообщил, что россияне продвинулись в Торецке и на севере Харьковской области. Кроме того, российские паблики заявили о заходе войск РФ в центр Гуево Курской области - одного из последних поселков, которые удерживают ВСУ вдоль границы. Украина этого не подтверждала. Также в Украине отрицают, что россияне захватили приграничную Басовку в Сумской области, о чем сообщило минобороны РФ.

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