Россияне продвинулись в Торецке и на севере Харьковской области - Deep State
За минувшие сутки у российских войск новое продвижение в Торецке Донецкой области. Об этом сообщает украинский военный паблик Deep State.
Ранее мы сообщали, что штурмы там РФ проводит, в том числе через подземные коммуникации.
Также россияне продвинулись на западном берегу реки Оскол на севере Харьковской области (район Каменки) и в Новолюбовке по направлению Боровой.
Ранее командир 28-й отдельной механизированной бригады имени рыцарей зимнего похода Сергей Ярый сообщил, что в Торецке россияне пытаются перерезать логистику ВСУ.
Напомним, за март российские войска захватили 133 квадратных километра украинской территории, что на 59 квадратных километров меньше, чем было в феврале.
Война в Украине идет 1138-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 6 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.
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