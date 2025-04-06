За минувшие сутки у российских войск новое продвижение в Торецке Донецкой области. Об этом сообщает украинский военный паблик Deep State.

Ранее мы сообщали, что штурмы там РФ проводит, в том числе через подземные коммуникации.

Также россияне продвинулись на западном берегу реки Оскол на севере Харьковской области (район Каменки) и в Новолюбовке по направлению Боровой.

Ранее командир 28-й отдельной механизированной бригады имени рыцарей зимнего похода Сергей Ярый сообщил, что в Торецке россияне пытаются перерезать логистику ВСУ.

Напомним, за март российские войска захватили 133 квадратных километра украинской территории, что на 59 квадратных километров меньше, чем было в феврале.

Война в Украине идет 1138-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 6 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.