Российские войска получили новое продвижение в городе Торецк Бахмутского района Донецкой области Украины.

Об этом пишет телеграм-канал военного обозревателя Deep State, публикуя карты боевых действий.

Отмечается, что продвижение неприятеля в городе Торецке было зафиксировано и позавчера.

Напомним, спикер оперативно-стратегической группировки ВСУ "Хортица" Виктор Трегубов сообщал, что россияне используют подземные коммуникации, чтобы заходить в тыл к ВСУ в Торецке.

"Поступила информация о попытке противника использовать подземные коммуникации для выхода в тыл наших войск на отдельных улицах. То есть он не только с флангов, но и фактически сейчас идёт в обход снизу. Поскольку это тоже в приоритете, россияне стараются использовать все возможности для обхода украинских войск", – сообщал Трегубов 31 марта.

Также, по данным Deep State, войска противника продвинулись в посёлке Малые Щербаки Запорожской области.

Как утверждает обозреватель, на этом направлении продвижение РФ стало регулярным – вчера оно было под Каменским, а на днях – в районе Лобкового и Пятихаток.

Ранее командир 28-й отдельной механизированной бригады имени рыцарей зимнего похода Сергей Ярый сообщил, что в Торецке россияне пытаются перерезать логистику ВСУ.

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