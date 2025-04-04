Армия РФ продвинулась в Запорожской области южнее Каменского. Об свидетельствует карта украинского военного паблика Deep State.

Накануне россияне также продвинулись на соседнем участке в районе Пятихаток (Ореховское направление).

В Сумской области серая зона расширилась на территорию почти всей Басовки около курского плацдарма, что означает бои в селе.

Также РФ продвинулась в Торецке.

Украинский военный Станислав Бунятов пишет, что ситуация на Лиманском направлении становится "все хуже", россияне уже полностью захватили Ямполовку.

По его словам, теперь россияне пытаются прорваться в Торское, что южнее, и двигаются в направлении Колодезей, что западнее.

Их продвижению способствует лесистая местность, где удается укрыться пехоте по 1-2 человека.

Ранее Институт изучения войны сообщал, что РФ скопила на Лиманском направлении большую группировку, в 10 раз превышающую по численности украинскую, и может попытаться в ближайшие месяцы зайти оттуда севернее на Боровую или южнее на Лиман.

Война в Украине идет 1136-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 4 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.