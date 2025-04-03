Российские войска существенно продвинулись в Андреевке на Кураховском направлении. Об этом свидетельствует карта украинского военного паблика Deep State.

Фактически весь населенный пункт уже указан под контролем РФ или в серой зоне.

Андреевка находится около основной трассы с Запорожья в Донецкую область.

Ранее украинский обозреватель Богдан Мирошников сообщал, что россияне уже пытаются прорваться из Андреевки в соседнюю Алексеевку.

Война в Украине идет 1135-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 3 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне продвинулись у границ Донецкой и Днепропетровской областей - в районе села Серебряное, свидетельствует карта Deep State. Военные аналитики пишут, что на Лиманском направлении РФ скопила большую группировку, в 10 раз превышающую по численности украинскую. Военные пишут, что Россия готовит наступление в апреле.

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