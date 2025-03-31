Российские войска прорвались в село Разлив юго-западнее Курахово в Донецкой области.

Об этом вчера писали российские паблики, а затем подтвердил украинский мониторинговый канал Deep State.

Судя по карте Deep State, уверенного контроля ВСУ в этом селе нет.

Украинский обозреватель Богдан Мирошников заявляет об угрозе мешка, в который могут попасть из-за прорыва в Разлив украинские гарнизоны в Константинополе и под Андреевкой.

По его словам, севернее россияне из Андреевки пытаются прорваться в Алексеевку и выйти через реку Волчью западнее Константинополя в тыл ВСУ.

"В Разливе тяжело. Контроля мало. Ситуация в этом мешке в целом очень сложная, и крайне не хотелось бы, чтобы это закончилось окружением или хаотическим выходом", - пишет Мирошников.

Война в Украине идет 1132-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 31 марта 2025 года в обновляемом онлайне.

Накануне украинские и российские военные паблики сообщили, что за последние дни армия РФ продвинулась у границы Донецкой и Днепропетровской областей. По данным Deep State, продвижение произошло в сторону Днепропетровской области к югу от Покровска – в районе села Преображенка, а также у Александрополя под Нью-Йорком, под Екатериновкой и в сторону Нового на Лиманском направлении.

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