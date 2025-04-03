В четверг, 3 апреля, в Украине идет 1135-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости

08:05 Ночью была массированная атака Харькова ударными дронами. За час россияне применили 17 БпЛА, сообщает глава ОВА Олег Синегубов.

Большинство ударов – в Киевском районе.

В Харькове зафиксированы попадания БПЛА "Герань-2" возле частной жилой застройки и кладбища, сообщает областная прокуратура. Попадания были в основном по промышленной зоне.

Также зафиксированы два попадания возле частной жилой застройки - там повреждены фасады домов, выбиты стекла и окна. Еще есть попадания по открытой местности и возле одного из складов в центральной части города.

08:00 Число пострадавших из-за вчерашнего ракетного удара по Кривому Рогу увеличилось до 17 человек, из них 11 остаются в больнице. Четверо – погибли.