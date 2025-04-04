Специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что на переговорах в Вашингтоне достигнут "значимый прогресс" по договоренности о прекращении огня в Украине.

"Сроки новых переговоров между РФ и США будут определены в ближайшее время", - заявил Дмитриев.

Также он сказал, что администрация Трампа "настроена созидательно и ведет себя в диалоге с РФ уважительно. Администрация Трампа слышит позицию РФ".

Кроме того, по словам Дмитриева, РФ и США обсуждают восстановление прямого авиасообщения, а компании США готовы занять ниши, оставленные ушедшими из РФ европейскими компаниями.

Ранее мы сообщили, что спецпредставитель Путина посетит Вашингтон на этой неделе. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. Кирилл Дмитриев должен был провести встречу с представителем американского президента Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом.

Стороны намечали переговоры "об укреплении отношений между двумя странами в их стремлении положить конец войне в Украине". Для того чтобы Государственный департамент мог выдать Дмитриеву визу, с него временно сняли санкции.

Также стало известно, что Владимир Путин хочет продолжать переговоры с президентом США Дональдом Трампом, чтобы добиться "приемлемого соглашения" - но готов и продолжать воевать, если переговоры провалятся.