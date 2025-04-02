Соединенные Штаты сняли санкции с супруги близкого к главе Кремля Владимиру Путину российского миллиардера Бориса Ротенберга - Карины Ротенберг.

Об этом сообщается на сайте американского Министерства финансов.

Причина снятия санкций не указана. Карина Ротенберг попала под санкции США в 2022 году, вскоре после начала войны в Украине. Борис Ротенберг включен в американские санкционные списки еще с 2014 года.

В то же время в санкционный список, связанный с РФ, добавили четырех физлиц: Юрия Белякова, Ушанга Гайрат, Сохраба Гайрат и Хассана Джафари.

Также в перечень добавлены компании ООО "Эдисон" и "Колибри групп", "Скай фрейм" и судно AM Theseus.

По данным российского оппозиционного издания "Важные истории", попавшие под санкции юридические и физические лица были связаны с вывозом зерна с захваченных территорий Украины в интересах йеменских хуситов. В частности, они предположительно связаны с Саидом аль-Джамалем - иранским финансистом, который возглавляет сеть подставных компаний и судов, работающих с йеменскими хуситами.

Юрий Беляков и Вячеслав Виданов, по данным ГУР Украины, - это капитаны судна Zafar, которое участвовало в транспортировке украинского зерна.

Кроме того, под санкции из-за связи с хуситами подпали уроженцы Афганистана Ушанг Гайрат (выпускник Финансовой академии при Правительстве РФ) и Сохраб Гайрат (выпускник МГИМО), и учрежденные ими "Скай Фрейм" и "Колибри групп", а также иранец Хасан Джафари, ООО "Эдисон" и балкер под флагом России AM Theseus.

Ранее стало известно, что в Соединенных Штатах 25 сенаторов-республиканцев и 24 сенатора-демократа внесли законопроект о новых американских санкциях против России. Документ предполагает введение новых санкций против Москвы, а также пошлин в размере 500% на импорт для стран, закупающих российскую нефть, газ, уран и другие продукты.

Накануне телеканал Fox News сообщил, что у Трампа рассматривают применение более жёстких санкций против России - из-за того, что Путин, по мнению президента США, "тянет время" с соглашением по Украине.