В Соединенных Штатах 25 сенаторов-республиканцев и 24 сенатора-демократа внесли законопроект о новых американских санкциях против России.

Об этом сообщает издание The Washington Times.

Документ ещё официально не рассматривается. Его внесение анонсировали республиканец Линдси Грэм (считается одним из главных лоббистов американского ВПК в Сенате) и демократ Ричард Блюменталь.

Документ предполагает введение новых санкций против Москвы, а также пошлин в размере 500% на импорт для стран, закупающих российскую нефть, газ, уран и другие продукты.

"Эти санкции будут введены, если Россия откажется вести добросовестные переговоры о прочном мире с Украиной или предпримет иные действия, включая военное вторжение, которые подорвут суверенитет Украины после заключения мира", - заявили авторы.

Они также "разделяют разочарование президента США Дональда Трампа в отношении России в вопросе прекращения огня".

Ранее Грэм и Блюменталь уже выдвигали совместные законопроекты, направленные против России. С 2022 года они предлагали признать РФ государством-спонсором терроризма. Уже при Трампе они призывали конфисковать российские активы и передать их Украине. Все эти инициативы поддержки не получили.

Вчера телеканал Fox News сообщил, что у Трампа рассматривают применение более жёстких санкций против России - из-за того, что Путин, по мнению президента США, "тянет время" с соглашением по Украине.

Почему Трамп выступил с угрозами в адрес Путина и Зеленского, мы разбирались в отдельном материале.