Российские войска продвинулись в районе Пятихаток на Запорожском направлении. Об этом свидетельствуют данные украинского военного паблика Deep State.

При этом паблики РФ заявляют о захвате соседнего села Лобковое (по данным DS, оно находится в "серой зоне").

Напомним, системно атаковать в этом районе россияне начали в середине марта. Пока эти действия не выходят за пределы тактических, однако в западных СМИ уже пишут, что РФ может начать более масштабное наступление на Запорожье.

О том какая в настоящее время ситуация на фронте мы подробно анализировали в отдельном материале.

Война в Украине идет 1135-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 3 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне продвинулись у границ Донецкой и Днепропетровской областей - в районе села Серебряное, свидетельствует карта Deep State. Военные аналитики пишут, что на Лиманском направлении РФ скопила большую группировку, в 10 раз превышающую по численности украинскую. Военные пишут, что Россия готовит наступление в апреле.

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