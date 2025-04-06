Российские паблики заявили о заходе своих войск в центр Гуево Курской области - одного из последних сел, которые удерживают ВСУ вдоль границы.

Они публикуют видео со своим флагом в храме Рождества Христова (отмечен на карте). Сам он практически разрушен обстрелами.

Украина этого не подтверждала. По карте Deep State, центр села и район храма находятся под контролем ВСУ.

Также в Украине отрицают, что РФ захватила приграничную Басовку в Сумской области, о чем сегодня заявляло минобороны РФ.

"Российские группы на данный момент присутствуют в Басовке, но деревня не под их контролем, продолжаются боевые действия", – цитирует ответ Госпогранслужбы журналист Андрей Цаплиенко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему ВСУ сохраняют активность в Курской области.

Война в Украине продолжается 1138-й день. Последние новости с главными событиями 6 апреля 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Накануне Deep State сообщил, что российские войска продвинулись в Торецке и в Запорожской области. Вчера в Киеве украинские военные с начальниками генеральных штабов Великобритании и Франции обсудили размещение западного военного контингента в Украине после окончания войны. В то же время президент Финляндии Александр Стубб считает, что сейчас не время обсуждать ввод миротворческих войск в Украину.

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