Вооружённые силы Украины "сохраняют активность на территории России", чтобы не дать неприятелю проникнуть в Сумскую и Харьковскую области нашей страны.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении.

"Мы сохраняем активность, которая не дает оккупанту заходить на территорию Сумщины, а также нашей Харьковщины. Я благодарю за стойкость всем нашим подразделениям, всем - от Курщины до южных направлений", - сказал Зеленский.

Напомним, сегодня украинские военные обозреватели сообщили о продвижении российской армии в Курской области и приближении к украинской границе со стороны Суджи.

Война в Украине продолжается 1130-й день. Последние новости с главными событиями 29 марта 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. РФ заявляет о взятии под контроль Гоголевки в Курской области. Неприятель продвинулся в районе Пантелеймоновки под Нью-Йорком, сообщает Deep State. Части россиян также прорвались к селу Екатериновка со стороны недавно захваченных Тернов. По данным DS, за последние три дня армия РФ вышла на пик наступательной активности с начала года.

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