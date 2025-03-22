Украинские солдаты, участвовавшие в военной операции на территории Курской области РФ, говорят, что отходили без приказа командования и с потерями.

Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal.

Старший сержант Зенон Дашак, боец украинского подразделения операторов беспилотников "Сова", отметил, что задержка с выводом войск привела к ненужным потерям. По его словам, "это была бы довольно успешная операция, если бы она закончилась хотя бы месяц назад".

Когда российские войска прорвались через украинские позиции, некоторые командиры на местах дали своему личному составу приказ отступать, не дожидаясь указаний свыше.

"Если бы я этого не сделал, ребята, скорее всего, стали бы военнопленными или хуже", – сказал один из таких командиров, сержант ВСУ Сергей Савчук.

В последние недели курской операции украинские солдаты сталкивались с постоянными ударами российских дронов и заминированной местностью.

"Небо полно беспилотников FPV, поэтому вы не обращаете внимания на то, что у вас под ногами. Много кто потерял ноги", – рассказал военный медик, который участвовал в эвакуации раненых.

Также украинские военные были вынуждены оставлять или подрывать собственное тяжёлое вооружение в виду необходимости.

"Аналитики, изучающие видео и спутниковые снимки с поля боя, оценивают соотношение потерь техники примерно в 1:1. Это невыгодно для Украины, так как Россия с бо́льшей готовностью может заменить оборудование", – говорится в статье.

В целом солдаты ВСУ считают, что курская операция нанесла значительный урон противнику, но стоила больших жертв Украине.

"Там погибли так много людей. Честно говоря, мы тоже убили много россиян", – сказал украинский военный с позывным Мститель.

Ранее в журнале Forbes писали, что ВСУ потеряли слишком много танков на Курщине.

Как мы также сообщали, украинские военные рассказали об отступлении из Курской области, описав это как "фильм ужасов, катастрофа и коллапс".