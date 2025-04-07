В Украине продолжается война с РФ. Фото: Генштаб ВСУ
В Украине продолжается война с РФ. Фото: Генштаб ВСУ

В понедельник, 7 апреля, в Украине идет 1139-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости

8.10 Тревога в Киеве и ряде областей. Угроза баллистики, сообщают ВСУ.

7.55 Российские войска продвинулись к югу от Покровска в Лысовке, сообщает военный паблик Deep State.

Также они расширили зону вокруг села Разлив под Курахово.

Оттуда российские войска могут начать штурм села Богатырь и одновременно выйти к западу от Константинополя, чтобы его блокировать, пишет украинский боец с позывным Мучной.

Кроме того, россияне продвинулись к северу от Купянска (в районе Западного).

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.