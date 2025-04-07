В понедельник, 7 апреля, в Украине идет 1139-й день войны с Россией.
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Последние новости
8.10 Тревога в Киеве и ряде областей. Угроза баллистики, сообщают ВСУ.
7.55 Российские войска продвинулись к югу от Покровска в Лысовке, сообщает военный паблик Deep State.
Также они расширили зону вокруг села Разлив под Курахово.
Оттуда российские войска могут начать штурм села Богатырь и одновременно выйти к западу от Константинополя, чтобы его блокировать, пишет украинский боец с позывным Мучной.
Кроме того, россияне продвинулись к северу от Купянска (в районе Западного).
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