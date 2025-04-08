Президент Украины Владимир Зеленский фактически подтвердил, что хочет использовать ситуацию с пленением китайцев как способ повлиять на позицию американского президента Дональда Трампа по войне в Украине, как и предполагала "Страна".

Об этом Зеленский сказал на брифинге.

Президент заявил, что рассчитывает на возвращение США в формат "Рамштайн" после пленения китайцев на Донбассе.

По его словам, Британия и Франция сообщили, что Штаты не планируют участвовать в контактной группе по вооружению Украины.

"Но мне кажется, у нас есть шанс поговорить с американцами, и будем верить, что они изменят свою позицию, особенно после сегодняшней новости", - заявил Зеленский.

Напомним, Зеленский сегодня сообщил о взятии в плен на Донбассе двух граждан КНР. Он добавил, что китайцы попали в плен ВСУ в ходе боев в Тарасовке и Белогоровке Донецкой области. Всего, по словам президента, в бою участвовали шестеро китайских военных.

МИД Украины уже вызвал поверенного в Киеве по делам Китая после пленения двух граждан КНР и намерен потребовать объяснений.

Ранее Центр национального сопротивления информировал, что Китай может отправить своих солдат для участия в войне против Украины. При этом в начале марта в украинских телеграм-каналах появилось видео, как утверждалось, с китайцами под Покровском, одетыми в российскую военную форму.