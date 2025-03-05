В ВСУ предупредили, что Китай может отправить своих военных на войну против Украины
Китай может отправить своих солдат для участия в войне против Украины.
Об этом сообщил в Фейсбуке Центр национального сопротивления - подразделение при командовании Сил специальных операций ВСУ.
По информации Центра, переговоры между Пекином и Москвой могут идти об отправке войск, впрочем, не называя источника информации и не объясняя, на основании чего сделан такой вывод.
"Китай рассматривает неофициальное участие своих бойцов для получения боевого опыта на ВОТ (временно оккупированных территориях - Ред.). КНР может вести переговоры с РФ об отправке своих военных на временно оккупированные территории Украины для приобретения боевого опыта", - заявляет ЦНС.
В публикации отмечается, что китайские посланцы были неоднократно замечены на оккупированных территориях Украины.
Ранее западные и украинские СМИ много писали об участии северокорейских войск в боях в Курской области.
Президент Украины Владимир Зеленский публиковал видео с первыми пленными из Северной Кореи и предлагал КНДР обмен. Президент также пообещал "другие пути" для тех солдат из Северной Кореи, которые не захотят возвращаться домой.
В Государственном департаменте США при старой администрации обещали расценивать как эскалацию заход военных из Северной Кореи на территорию Украины.