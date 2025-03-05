Китай может отправить своих солдат для участия в войне против Украины.

Об этом сообщил в Фейсбуке Центр национального сопротивления - подразделение при командовании Сил специальных операций ВСУ.

По информации Центра, переговоры между Пекином и Москвой могут идти об отправке войск, впрочем, не называя источника информации и не объясняя, на основании чего сделан такой вывод.

"Китай рассматривает неофициальное участие своих бойцов для получения боевого опыта на ВОТ (временно оккупированных территориях - Ред.). КНР может вести переговоры с РФ об отправке своих военных на временно оккупированные территории Украины для приобретения боевого опыта", - заявляет ЦНС.

В публикации отмечается, что китайские посланцы были неоднократно замечены на оккупированных территориях Украины.

Ранее западные и украинские СМИ много писали об участии северокорейских войск в боях в Курской области.

Президент Украины Владимир Зеленский публиковал видео с первыми пленными из Северной Кореи и предлагал КНДР обмен. Президент также пообещал "другие пути" для тех солдат из Северной Кореи, которые не захотят возвращаться домой.

В Государственном департаменте США при старой администрации обещали расценивать как эскалацию заход военных из Северной Кореи на территорию Украины.