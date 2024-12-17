В Государственном департаменте США считают, что эскалацией будет, если военные из Северной Кореи зайдут на территорию Украины.

Об этом во время брифинга заявил представитель Госдепа Мэтью Миллер.

Он подтвердил, что среди северокорейских солдат в Курской области уже есть жертвы.

"Северокорейские солдаты, развернутые под Курском, являются законными целями. Они вступили в войну, и как комбатанты являются законными целями для украинских военных. Но если они пересекут границу с Украиной, это будет считаться дополнительной эскалацией со стороны правительства России, а также со стороны правительства Северной Кореи", – сказал Миллер.

Ранее США называли эскалацией само участие северных корейцев в боевых действиях. В НАТО также говорят об эскалации.

Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что КНДР направила своих солдат в Россию и в настоящее время они участвуют в войне против Украины в Курской области.

"Войска Северной Кореи привлечены в Курской области, что само по себе указывает на значительную эскалацию войны. Речь идет о еще одном пробеле в документах про безопасность НАТО", - заявил генсек.

В тоже время избранные президент США Дональд Трамп после дебатов с действующим хозяином Белого дома Джо Байденом твёрдо уверен, что Россия, Китай и КНДР не будут врагами для Вашингтона, если в Штатах будет "умный президент".