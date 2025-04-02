Президент США Дональд Трамп своими усилиями по урегулированию войны в Украине стремится "вбить клин" между Россией и Китаем.

Об этом заявил председатель комитета по внутренней безопасности палаты представителей США республиканец Марк Грин в интервью телеканалу Fox News.

"Так что я полностью поддерживаю, чтобы президент Трамп вбивал клин между Россией и Китаем, и я также полностью за то, чтобы использовать отношения с РФ, чтобы взять Иран под контроль. Это внешнеполитические вещи очень высокого уровня, которые, как я думаю, происходят сейчас в Белом доме, и их нужно, знаете ли, ценить", – сказал Грин.

Ранее Трамп обещал, что не будет пытаться влиять на внутреннюю политику России и Китая, что может сделать атмосферу "менее напряженной" и откроет возможности для дипломатии в треугольнике Вашингтон-Москва-Пекин.

Между тем экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба высказал мнение, что президент США Дональд Трамп действительно считает, что они с Россией могут сделать много хороших дел, и что она ему нужна. Также реальность Трампа, как пояснил Кулеба, заключается в том, что такие люди как глава Кремля Владимир Путин или председатель КНР Си Цзиньпин вызывают глубокое уважение и желание с ними делать большие дела.