Президент США Дональд Трамп действительно считает, что они с Россией могут сделать много хороших дел, и что она ему нужна.

Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию "Лига".

"Трамп не получает утром кремлевскую методичку и не решает, какую из страниц этой методички мне сегодня надо отработать. В то же время он окружен людьми, и он сам считает, что реально они с Россией могут сделать много хороших дел, и Россия ему нужна. Украина ему не нужна, вот и все, такая у человека картинка мира", - сказал он.

По словам Кулебы, Трамп верит, что Россия важна.

"Ему приходят и рассказывают, что там не все так однозначно, что Украина тоже виновата. И оно ложится ему, что, да, Украина тоже виновата, давайте это качать. То, что медийно активное окружение Трампа продвигает нарративы, которые мы считаем пророссийскими, и избиратели Трампа все это охотно подхватывают в соцсетях, это факт. Но я не думаю, что Трамп это делает, потому что он агент, которому надо отработать, он просто искренне верит в другую картинку мира. Мы с вами верим в одну реальность, а он - в другую", - отметил он.

Эта реальность Трампа, как пояснил Кулеба, заключается в том, что такие люди как глава Кремля Владимир Путин или председатель КНР Си Цзиньпин вызывают глубокое уважение и желание с ними делать большие дела.

Ранее Трамп заявил, что доверяет Путину и считает, что тот поступит правильно и заключит мирное соглашение.

В то же время в Белом доме заявили, что Трамп разочарован Зеленским и Путиным.

Между тем Россия начинает критиковать подход Трампа к завершению войны в Украине.