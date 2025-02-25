Президент США Дональд Трамп не будет пытаться влиять на внутреннюю политику России и Китая, что может сделать атмосферу "менее напряженной" и откроет возможности для дипломатии в треугольнике Вашингтон-Москва-Пекин.

Об этом пишет бывший сотрудник Госдепа США Майкл Киммейдж в статье для издания Foreign Affairs.

"При Джо Байдене и его предшественниках Бараке Обаме и Джордже Буше-младшем России и Китаю пришлось справляться с системным давлением Вашингтона. С возвращением Трампа на пост это давление рассеялось. Форма правительств в России и Китае не беспокоит Трампа, который категорически отвергает курс на смену режимов. Несмотря на то, что источники разногласий остаются, общая атмосфера будет менее напряженной, и больше дипломатических обменов может быть возможным. Может быть больше взаимных уступок в треугольнике Пекин-Москва-Вашингтон, больше уступок по мелким пунктам и больше открытости для переговоров и мер по укреплению доверия в зонах войны и споров", - пишет Киммейдж.

По его мнению, если администрации Трампа удастся практиковать "гибкую дипломатию", это может принести "большие дивиденды".

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США должны поддерживать диалог с РФ из-за ее большого запаса ядерного оружия.

Также сообщалось, что Трамп ждёт встречи с Си Цзиньпином и Путиным.